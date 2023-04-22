



Подозреваемый в утечке данных Пентагона "сливал" их с начала вторжения РФ

Военнослужащий ВВС национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных оборонных документов, публиковал секретную информацию на несколько месяцев раньше, чем стало известно, и значительно большей группе пользователей.



Об этом пишет The New York Times.



В феврале 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, профиль пользователя, похожий на аккаунт Джека Тейшейры, начал публиковать секретные разведывательные данные о российских военных действиях в ранее нераскрытой чат-группе на платформе Discord, насчитывавшей около 600 участников.

Похоже, что первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину, пишет издание.



"Видел отчет Пентагона, в котором сказано, что одну треть сил используют для вторжения", – написал пользователь.



Очевидно, желая произвести впечатление на других участников группы, которые поставили под сомнение его анализ, он добавил: "У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Преимущества работы в разведывательном подразделении USAF", – писал он, имея в виду ВВС США.



Некоторые из опубликованных разведывательных данных, как представляется, предсказывали развитие событий на поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о российском отступлении из Киева, которую, по его словам, он нашел на сайте Агентства национальной безопасности.



"Некоторые "большие" новости. К западу от Киева может произойти запланированный вывод войск, как и в других местах", – написал он. Через два дня россияне объявили, что они отходят от столицы Украины.



Джошуа Ханье, один из адвокатов Тейшейры, отказался комментировать последние данные. Представители ФБР и министерства юстиции США также отказались от комментариев.



