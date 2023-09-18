Почка не прижилась: СМИ узнали новые детали о состоянии Кадырова
Главе Чечни Рамзану Кадырову, который по слухам находится в тяжелом состоянии, попытались пересадить почку.
Об этом сообщает украинское интернет-издание OBOZREVATEL со ссылкой на источник в чеченской диаспоре.
Уточняется, что пересаженная почка так и не прижилась. Состояние Кадырова по-прежнему оценивается как критическое.
По предварительным данным, ему предстоит еще одна операция в московской клинике по трансплантации.
Ранее поступили данные о том, что самолет Кадырова, который находился в Москве несколько дней, вылетел из российской столицы. Если его не было на борту, то не исключено, что кто-то из Москвы отправился в Грозный.