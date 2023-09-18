



Самолет Кадырова с выключенным транспондером вылетел из Москвы

ТГ-канала ВЧК-ОГПУ сообщает о том, что по данным сервиса отслеживания полетов, самолет Кадырова вытелел из Москвы в 19.45.



Пимерно за полчаса до этого два вертолета прилетели из Кремля во Внуково, где пробыли всего несколько минут. Возможно, это как-то связано происходящим сейчас в ЦКБ. Кадыровский самолет RA-73417 полетел не включая транспондер.



Первый раз он раскрыл свое местоположение в 21:15 над Калмыкией на подлете к Астрахани, где вблизи находятся военные аэродромы и опознавательный сигнал борта нужно включать по умолчанию.



Над Каспийским морем транспондер снова отключали, но ненадолго. Система пеленговала воздушное судно КРА примерно в 22:00, когда оно начало снижение в районе Махачкалы. Данная траектория полетов используется для посадки в аэропорту Грозного. Если Кадырова не было на борту, то не исключено, что некто из Москвы прибыл туда на его самолете.