



Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Сегодня, 15 июня, прошла торжественная инаугурация президента в Словакии. Зузану Чапутову сменил на посту Петер Пеллегрини.



Известно, что, в отличии о Чапутовой, занимавшей проукраинскую позицию, Пеллегрини, как и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, занимает откровенно пророссийскую позицию.



"Я обращаюсь сегодня ко всем гражданам Словацкой Республики. Даже тем, кто голосовал за другого. Я разговариваю с ними с надеждой, что моя работа на посту президента однажды также будет достойной их уважения. А также обращаюсь к тем, кто вообще не голосовал, потому что они также являются полноправными членами словацкого общества и участвуют в его формировании", - заявил Пеллегрини в своей инаугурационной речи.



В своей речи Пеллегрини неоднозначно, но упомянул о войне в Украине, в частности, об украинских беженцах, который приняла Словакия.



"Прямо на улицах мы встречаем испуганные лица беженцев из Украины, многие из которых пытались спасти свою жизнь. В духе нашего традиционного гостеприимства мы предложили ужин, ночлег и руку помощи. Но их испуганный взгляд, полный отчаяния и бесконечной трагедии, уничтожил в нас уверенность, что о войне мы будем знать только из рассказов наших дедов", - сказал он.



Пеллегрини отметился тем, что, зайдя в свой новый рабочий кабинет, выбросил флаг ЕС и поставил бюст Че Гевары. Впрочем, если сейчас заглянуть в его Х-аккаунт, то можно увидеть, что принципиальности поубавилось сразу после покушения на Фицо. Везде фото с лидерами ЕС, и флаг ЕС тоже чуть ли не в каждом фото.



