



Перед визитом в Бахрейн: безопасность президента Израиля усилили

Президент Израиля Ицхак Герцог собирается в это воскресенье отправиться с официальным визитом в Бахрейн по приглашению короля.



Как сообщает Ynet, это вызвало обеспокоенность у израильских служб безопасности. Основное беспокойство израильских официальных лиц вызывает то, что Иран и его агенты попытаются сорвать визит, как они это сделали, когда хуситы запустили ракету в ОАЭ.



После встреч, проведенных за последние два дня, ШАБАК решил значительно усилить безопасность Герцога из-за призывов проиранской оппозиции Бахрейна бойкотировать и сорвать визит израильского президента. Сотрудники службы безопасности в Бахрейне поручили создать аналогичные подкрепления.



Власти Бахрейна запретили проиранской оппозиции проводить акции протеста в день приезда президента Израиля, но ничего не уточнили относительно дня, предшествующего визиту.



В ходе визита Ицхак Герцог встретится с высокопоставленными представителями Бахрейна и членами местной еврейской общины. В понедельник он вылетит в ОАЭ, где примет участие в Глобальном космическом конгрессе в Абу-Даби и проведет ряд встреч