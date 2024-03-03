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Патриарх Кирилл выдвинул условие иммигрантам для жизни в РФ
03.03.2024 17:04 Алина Груднева

Патриарх Кирилл выдвинул условие иммигрантам для жизни в РФ

Патриарх Кирилл "разрешил" жить иммигрантам в России, но выдвинул условие для этого.

С соответствующим заявлением он выступил на Всемирном фестивале молодежи.

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"Присутствие иммигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских… Мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится", - сказал он.

По словам главы РПЦ, присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории РФ "допустимо".

"Но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас все будет хорошо, хотя и сейчас неплохо", -  добавил он.

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