



Парламент Казахстана переименовал столицу, стирая памать о Назарбаеве

В пятницу парламент Казахстана переименовал столицу среднеазиатского государства из Нур-Султана в Астану, что стало последним шагом государственных чиновников и политиков, направленных на дистанцирование от первого президента бывшей советской республики.



Советский город Целиноград стал столицей Казахстана в 1997 году. Нурсултан Назарбаев, тогдашний президент Казахстана, сказал, что хочет, чтобы столица была расположена ближе к географическому центру огромной страны. Предыдущая столица, Алматы, находится недалеко от ее юго-восточной границы. В следующем году Целиноград был переименован в Астану.



С тех пор миллиарды нефтедолларов превратили нынешнюю столицу в блестящий мегаполис.



В 2019 году, когда Назарбаев ушел в отставку после трех десятилетий пребывания у власти, его преемник Касым-Жомарт Токаев переименовал Астану в Нур-Султан в честь экс-лидера, сохранившего широкие полномочия после своей отставки.



Однако Токаев, похоже, поссорился с Назарбаевым после жестоких уличных протестов против цен на топливо в январе. Назарбаев отказался от своих оставшихся должностей, и многие из его родственников потеряли работу в государственном секторе.



В пятницу парламент Казахстана проголосовал за изменения в конституции страны. Городу возвращено названия Астана.



Еще одно существенное изменение коснулось срока президентского правления. Начиная со следующих выборов, которые Токаев обещает провести уже этой осенью, президент будет избираться на 7 лет вместо пяти и не сможет баллотироваться на второй срок.



Это изменение не помешает Токаеву, избранному в соответствии с более ранней версией конституции, баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах, но продлит его второй срок, если он выиграет голосование.

