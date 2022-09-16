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Парламент Казахстана переименовал столицу, стирая памать о Назарбаеве
16.09.2022 17:43 Евгения Маркова

Парламент Казахстана переименовал столицу, стирая памать о Назарбаеве

В пятницу парламент Казахстана переименовал столицу среднеазиатского государства из Нур-Султана в Астану, что стало последним шагом государственных чиновников и политиков, направленных на дистанцирование от первого президента бывшей советской республики.

Советский город Целиноград стал столицей Казахстана в 1997 году. Нурсултан Назарбаев, тогдашний президент Казахстана, сказал, что хочет, чтобы столица была расположена ближе к географическому центру огромной страны. Предыдущая столица, Алматы, находится недалеко от ее юго-восточной границы. В следующем году Целиноград был переименован в Астану.

С тех пор миллиарды нефтедолларов превратили нынешнюю столицу в блестящий мегаполис.

В 2019 году, когда Назарбаев ушел в отставку после трех десятилетий пребывания у власти, его преемник Касым-Жомарт Токаев переименовал Астану в Нур-Султан в честь экс-лидера, сохранившего широкие полномочия после своей отставки.

Однако Токаев, похоже, поссорился с Назарбаевым после жестоких уличных протестов против цен на топливо в январе. Назарбаев отказался от своих оставшихся должностей, и многие из его родственников потеряли работу в государственном секторе.

В пятницу парламент Казахстана проголосовал за изменения в конституции страны. Городу возвращено названия Астана.

Еще одно существенное изменение коснулось срока президентского правления. Начиная со следующих выборов, которые Токаев обещает провести уже этой осенью, президент будет избираться на 7 лет вместо пяти и не сможет баллотироваться на второй срок.

Это изменение не помешает Токаеву, избранному в соответствии с более ранней версией конституции, баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах, но продлит его второй срок, если он выиграет голосование.
 

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