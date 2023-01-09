



Отчет: уволенные водители Нетаниягу - свидетели по делу о коррупции

Трое уволенных водителей из кортежа премьер-министра Биньямина НЕтаниягу должны выступить в качестве свидетелей обвинения в судебном процессе по делу о коррупции.



Об этом говорится в отчете 13 канала.



По словам источников, водители должны были вскоре дать показания в суде. Согласно обвинению, Нетаниягу “получал сигары” от известного голливудского продюсера Арнона Мильчана.



По данным 13-го канала, во время расследования в рамках "дела 1000" премьер сообщил полиции, что сигары на самом деле были куплены им самим через его водителей. В отчете указывается, что трое уволенных противоречили показаниям Нетаниягу.



Как сообщалось ранее, их уволили в рамках работы штаба офиса Нетаниягу, чтобы обеспечить лояльность сотрудников. По словам водителей, процедура увольнения была проведена без слушаний, и им не предложили продолжить работу.