Хуситы заявляют, что сбили американский беспилотник Reaper и публикуют кадры
Хуситы утверждают, что сбили еще один американский беспилотник MQ-9 Reaper. Появились кадры, на которых видны детали, соответствующие известным частям беспилотного самолета.
Хуситы утверждают, что сбили Predator ракетой класса "земля-воздух", что стало частью новой серии нападений, предпринятых на этой неделе после относительного затишья в их кампании давления в связи с войной Израиля и ХАМАСа в Газе.
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CBS News приводит слова анонимного военного чиновника США, который признал, что в Йемене разбился беспилотник.
Хуситы описывают, что падение произошло в четверг над их опорным пунктом в провинции Саада.
На кадрах, опубликованных хуситами, видно, как запуск ракеты, а человек за кадром произносит лозунг хуситов после того, как он был сбит: "Бог - величайший; смерть Америке; смерть Израилю; проклятие евреям; победа ислама".
На кадрах есть несколько крупных планов частей беспилотника, включая логотип компании General Atomics, которая производит беспилотник, и серийные номера, соответствующие известным деталям, изготовленным компанией.