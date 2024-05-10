



ХАМАС пересмотрит переговорную стратегию по сделке с Израилем

Террористическая организация ХАМАС намерена пересмотреть свою стратегию в переговорах по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.



Об этом говорится в официальном заявлении террористов.



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"Наше руководство проведет консультации с лидерами группировок сопротивления, чтобы пересмотреть нашу стратегию переговоров", - сказано в заявлении.



ХАМАС угрожает, что операция ЦАХАЛа в южном городе Рафиах в Газе "не будет пикником" для Израильтян.



Террористы также утверждают, что отказ Израиля от предложений с поправками к сделке вернул переговорный процесс к исходной точке.