ХАМАС пересмотрит переговорную стратегию по сделке с Израилем
Террористическая организация ХАМАС намерена пересмотреть свою стратегию в переговорах по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.
Об этом говорится в официальном заявлении террористов.
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"Наше руководство проведет консультации с лидерами группировок сопротивления, чтобы пересмотреть нашу стратегию переговоров", - сказано в заявлении.
ХАМАС угрожает, что операция ЦАХАЛа в южном городе Рафиах в Газе "не будет пикником" для Израильтян.
Террористы также утверждают, что отказ Израиля от предложений с поправками к сделке вернул переговорный процесс к исходной точке.