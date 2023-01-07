



Уволены три водителя из кортежа Нетаниягу



Три водителя из кортежа премьер-министра с примерно 30-летним стажем работы были недавно уволены со своих должностей в канцелярии премьер-министра сообщил 12-й канал израильского ТВ.



Этот необычный шаг был предпринят в рамках работы штаба офиса Нетаниягу, чтобы обеспечить лояльность сотрудников. По словам водителей, процедура увольнения была проведена без слушаний, и им не предложили продолжить работу.



Речь идет о водителях, которые работают в офисе премьер-министра уже около трех десятилетий, которые ранее работали со многими премьер-министрами, начиная с Ицхака Шамира, Переса, Рабина, Барака и Шарона, включая нынешнего премьер-министра Нетаниягу в его предыдущие сроки. Водители рассказали, что в прошлый вторник их вызвали в управление кадров, и она сообщила им, что с этого момента они не будут продолжать свою работу.