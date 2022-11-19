



Опрос: Дери и Смотрич не подходят для Минфина и Минобороны

Израильская общественность не в восторге от перспективы того, что председатель ШАС Арье Дери может быть назначен министром финансов, а председатель религиозного сионизма Бецалель Смотрич - министром обороны, показал опрос, опубликованный Channel 12 News в пятницу.



На вопрос о том, уместно ли Арье Дери, осужденному за налоговые правонарушения, занимать пост министра финансов, 71% респондентов ответили, что не уместно, и только 18% ответили, что уместно. 11% ответили, что не знают.



Даже среди избирателей, поддерживающих председателя "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, почти половина - 48% - считают назначение Дери министром финансов неуместным по сравнению с 34% тех, кто так считает.



Хотя большинство населения считает, что Дери недостоин быть министром финансов, они предпочитают его на этой должности Смотричу, показал опрос. В то же время большинство считает, что ни тот, ни другой не подходят и нужен другой кандидат на этот пост. В процентном соотношении мнения разделились так: 16% ответили Дери, 13% - Смотрич и 56% - "другой кандидат".



Подавляющее большинство населения, 65%, считают, что Смотрич не подходит на должность министра обороны, и только 21% считают его подходящим. 14% затруднились ответить.



Среди сторонников Нетаниягу большинство считает, что Смотрич не подходит на пост министра обороны — 44% выступают против назначения, а 40%, поддерживают его.



Опрос Channel 12 News проводился как раз когда коалиционные переговоры находятся в самом разгаре и, похоже, зашли в тупик из-за разногласий по поводу министерских портфелей.

