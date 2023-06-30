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ООН обновляет список фирм, ведущих дела с израильскими поселениями
30.06.2023 12:21 Алина Груднева

ООН обновляет список фирм, ведущих дела с израильскими поселениями

Представитель ООН по правам человека обновил список компаний, ведущих дела с израильскими поселениями.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани.

По ее словам, из списка, в частности, были удалены данные о 15 компаниях, которые больше не ведут дела с израильскими поселениями.

База данных была создана управлением ООН в 2016 году, но не обнародовалась до 2020-го. Большинство фирм были зарегистрированы в Израиле, хотя в списке фигурировали и международные фирмы.

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