



ВВС Израиля скоро получат новейший разведывательный самолет

Министерство обороны в воскресенье объявило, что передовой самолет компании Israel Aerospace Industries (IAI) успешно интегрировал новые разведывательные системы, что является еще одним важным шагом на пути к окончательной поставке, сообщает The Jerusalem Post.



Самолет потенциально может быть использован для наблюдения за всеми врагами Израиля на его границах, таких как Сирия, а также в более отдаленных странах, как Иран.



В заявлении Управления оборонных исследований и разработок министерства говорится, что “ORON является самым совершенным в мире самолетом такого типа”, но не указаны реальные сроки поставки ЦАХАЛу. Предполагается, что развертывание займет минимум несколько месяцев.



В министерстве заявили, что начались испытательные полеты.



ORON имеет восемь рабочих станций операторов сбора разведывательных данных, многодоменные датчики и возможности искусственного интеллекта гораздо более высокого уровня для координации и систематического обмена многочисленными входными данными разведки.



Самолет быстрее, может летать выше и дальше, примерно на 15-16 часов.



Фактически, самолет может видеть и анализировать проблемы на расстоянии сотен километров, тогда как многие другие системы обнаруживают проблемы только на гораздо более близких расстояниях.



Министерство заявило, что, поскольку самолет “оснащен революционными датчиками и системами C4I, ORON предоставит ЦАХАЛу беспрецедентные разведывательные возможности на обширной местности, позволяя в режиме реального времени отслеживать движения в различных погодных условиях и условиях видимости”.



