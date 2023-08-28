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ВВС Израиля скоро получат новейший разведывательный самолет
28.08.2023 10:45 Ирина Демьянова

ВВС Израиля скоро получат новейший разведывательный самолет

Министерство обороны в воскресенье объявило, что передовой самолет компании Israel Aerospace Industries (IAI) успешно интегрировал новые разведывательные системы, что является еще одним важным шагом на пути к окончательной поставке, сообщает The Jerusalem Post.

Самолет потенциально может быть использован для наблюдения за всеми врагами Израиля на его границах, таких как Сирия, а также в более отдаленных странах, как Иран.

В заявлении Управления оборонных исследований и разработок министерства говорится, что “ORON является самым совершенным в мире самолетом такого типа”, но не указаны реальные сроки поставки ЦАХАЛу. Предполагается, что развертывание займет минимум несколько месяцев. 

В министерстве заявили, что начались испытательные полеты.

ORON имеет восемь рабочих станций операторов сбора разведывательных данных, многодоменные датчики и возможности искусственного интеллекта гораздо более высокого уровня для координации и систематического обмена многочисленными входными данными разведки.

Самолет быстрее, может летать выше и дальше, примерно на 15-16 часов.

Фактически, самолет может видеть и анализировать проблемы на расстоянии сотен километров, тогда как многие другие системы обнаруживают проблемы только на гораздо более близких расстояниях.

Министерство заявило, что, поскольку самолет  “оснащен революционными датчиками и системами C4I, ORON предоставит ЦАХАЛу беспрецедентные разведывательные возможности на обширной местности, позволяя в режиме реального времени отслеживать движения в различных погодных условиях и условиях видимости”.

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