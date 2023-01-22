



Нетаниягу уволит Дери и назначит на его место министров ШАС



Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволит своего ключевого союзника, министра внутренних дел и здравоохранения Арье Дери на заседании кабинета министров в воскресенье, 22 января. Это произойдет через четыре дня после того, как судьбоносное решение БАГАЦа запретило Дери занимать министерские посты, согласно политическим источникам, знакомым с этим вопросом.



В среду БАГАЦ вынес сенсационное решение, запретив председателю партии ШАС работать в кабинете министров после вынесения в прошлом году обвинительного приговора по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и последующего условного наказания.

Десять из 11 судей приняли решение против назначения Дери, при этом судья Йосеф Эльрон был единственным, кто постановил, что назначение должно быть обусловлено решением председателя Центральной избирательной комиссии председателя Верховного суда Солберга о том, что Дери не был обвинен в моральной неприкосновенности.



В своем решении председатель Верховного суда Эстер Хайют заявила, что "это человек, который на протяжении своей жизни был трижды осужден за правонарушения, и он нарушил свой долг служить обществу преданно и законно, находясь на высоких государственных должностях".

Нетаниягу не имеет права игнорировать "накопление серьезных коррупционных правонарушений", - продолжил Хайют, добавив, что: "То, что Дери возглавляет два самых важных министерства в правительстве, наносит ущерб имиджу и репутации правовой системы страны и противоречит принципам этического поведения и законности".