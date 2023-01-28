



Нетаниягу пригласил Дери на заседание правительства



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил члена ШАС Арье Дери участвовать в качестве наблюдателя на заседании кабинета министров вечером 28 января.



Заседание проходит в штаб-квартире Шабака на фоне двух терактов, совершенных в выходные в Иерусалиме, в результате которых семь человек были убиты и еще пять получили ранения средней и тяжелой степени тяжести.



На этой неделе БАГАЦа дисквалифицировал Дери и он был смещен с поста министра здравоохранения и внутренних дел в правительстве после того, как он был осужден за налоговые правонарушения. В воскресенье премьер-министр Нетаниягу освободил Дери от занимаемой должности, заявив, в частности, в письме председателю ШАС, ссылаясь на решение БАГАЦа: "Это прискорбное решение игнорирует волю народа, отраженную в том огромном доверии, которое общественность оказала представителям народа и их избранникам в моем правительстве, когда всем было ясно, что вы будете работать в правительстве в качестве старшего министра. Я намерен искать любые законные способы, с помощью которых вы сможете продолжать вносить свой вклад в Государство Израиль, используя свой опыт и свои многочисленные навыки, в соответствии с волей народа."