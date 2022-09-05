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Нетаниягу поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Британии
05.09.2022 15:18 Ольга Белозерова

Нетаниягу поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьера Британии

Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу поздравил Лиз Трасс с избранием на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра королевства.

"Я уверен, что под вашим руководством глубокая дружба между Великобританией и Израилем еще больше укрепится во всех областях", - написал Нетаниягу в Twitter.

Кроме этого Нетаниягу выразил благодарность британскому экс-премьеру Борису Джонсону "за его ценный вклад в прекрасные отношения между нашими двумя странами". 

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