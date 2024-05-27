



Не убедил, Украина – не Россия: Шольц рассказал об имперских амбициях Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц пообщался с согражданами и рассказал им некоторые факты из своего общения с руководителем Кремля Владимиром Путиным.



Так, например, перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину Путин рассказывал Шольцу, что Украина якобы "принадлежит" России. На той встрече, которая состоялась в Кремле в феврале 2022 года, "за тем длинным столом, который все помнят", Путин продемонстрировал свои имперские представления, что границы "можно менять с помощью силы", без учета права.



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В течение четырех часов, что длилась та встреча, Путин пытался доказать, "что Украина и Беларусь являются частями России". Лукашенко осознает это и не имеет иллюзий, добавил канцлер.



Среди других причин для войны Путин назвал тогда то, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".



Рассказывал Путин Шольцу и о "нацистском режиме" в Украине.



"Говорить об этом, когда президентом является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", – отметил канцлер Германии.



Вместе с тем Шольц не согласился с утверждением, что Германия, помогая Киеву оружием, "раздувает войну".



"Мы предоставляем Украине возможность защищаться... Максимальная поддержка, чтобы это империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом... Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до большой войны между Россией и НАТО", – сказал Шольц, добавив, что война убивает не только украинцев, но и россиян и "только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории, которые он (Путин – ред.) даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров".



Кстати, о потерях. По данным Олафа Шольца, российская армия ежемесячно теряет 24 тысячи солдат в захватнической войне против Украины.



"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", – сказал канцлер, отметив при этом, что глава Кремля Владимир Путин готов жертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.



"Путин не считается с потерями своей армии в войне ради империалистической мании величия", – резюмировал канцлер Германии Олаф Шольц.