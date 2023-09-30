



Напряженность нарастает: НАТО наращивает силы в Косово

НАТО наращивает силы в Косово из-за стягивания Сербией своих войск к границе.



В частности, туда отправляются британские военные, которые присоединятся к миротворцам.



Североатлантический Альянс объявил, что готов увеличить свои силы после противостояния в монастыре на севере Косово в прошлое воскресенье, в результате которого погибли четыре человека.



"Нам нужно больше сил НАТО, потому что граница с Сербией очень длинная. У них много военной техники как из Российской Федерации, так и из Китая", - сказал в интервью агентству Associated Press премьер-министр Косово Альбин Курти.



Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал развертывание сербских сил на границе с Косово "очень дестабилизирующим событием". Он призвал страну отвести свои войска и военную технику. При этом, президент Сербии категорически отрицает информацию о том, что его военные находятся в боевой готовности.



"У нас там нет даже половины тех войск, которые были два или три месяца назад", - подчеркнул он.

