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Напряженность нарастает: НАТО наращивает силы в Косово
30.09.2023 15:27 Алина Груднева

Напряженность нарастает: НАТО наращивает силы в Косово

НАТО наращивает силы в Косово из-за стягивания Сербией своих войск к границе.

В частности, туда отправляются британские военные, которые присоединятся к миротворцам.

Североатлантический Альянс объявил, что готов увеличить свои силы после противостояния в монастыре на севере Косово в прошлое воскресенье, в результате которого погибли четыре человека.

"Нам нужно больше сил НАТО, потому что граница с Сербией очень длинная. У них много военной техники как из Российской Федерации, так и из Китая", - сказал в интервью агентству Associated Press премьер-министр Косово Альбин Курти. 

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал развертывание сербских сил на границе с Косово "очень дестабилизирующим событием". Он призвал страну отвести свои войска и военную технику. При этом, президент Сербии категорически отрицает информацию о том, что его военные находятся в боевой готовности.

"У нас там нет даже половины тех войск, которые были два или три месяца назад", - подчеркнул он.
 

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