



Накануне выборов Эрдоган обвинил оппозицию в сотрудничестве с Байденом

Президент Турции Тайип Эрдоган провел свои последние предвыборные митинги в Стамбуле в субботу, обвинив оппозицию в сотрудничестве с президентом США Джо Байденом, чтобы свергнуть его.



Согласно предварительным опросам Эрдоган отстает от основного кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Однако, если ни один из них не наберет более 50% голосов, что обеспечило бы полную победу одному мз кандидатов, 28 мая будет проведен второй тур выборов.



Турецкие избиратели также выберут новый парламент в напряженной гонке между Народным альянсом, состоящим из консервативной исламистской партии Эрдогана ПСР и националистической ПНД, и Национальным альянсом Кылычдароглу, сформированным из шести оппозиционных партий, включая его Народно-республиканскую партию CHP, основанную Ататюрком.

