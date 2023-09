Накануне операции в Нагорном Карабахе азербайджанцы летали на израильскую базу

Число рейсов Азербайджана на израильскую авиабазу резко возросло в преддверии военной кампании, начатой ​​Азербайджаном в Нагорном Карабахе во вторник, 20 сентября, как показывают сайты отслеживания рейсов.



Ранее в этом месяце пять рейсов азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines приземлились в аэропорту Овда, военной авиабазе на юге Израиля недалеко от Эйлата, сообщила на прошлой неделе газета Haaretz. С марта таких рейсов было совершено одиннадцать.



С тех пор был зафиксирован еще один рейс, который приземлился в Овде из Баку 14 сентября в 10 утра по местному времени. Через два с половиной часа он покинул Израиль и вернулся в столицу Азербайджана. Согласно данным FlightRadar 24, полет принадлежал той же модели самолета Silk Way, о которой сообщила газета Haaretz.



По данным расследования газеты Haaretz, недавно совершенные полеты добавляются к 92 грузовым рейсам, выполненным авиакомпанией Silk Way Airlines в Овду за последние семь лет. Согласно данным FlightRadar 24, в четверг полет принадлежал той же модели самолета Silk Way, о которой сообщила газета Haaretz.