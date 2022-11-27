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Началась процедура отстранения Мейрав Михаэли от поста главы Аводы
27.11.2022 14:03 Аркадий Бочаровский

Началась процедура отстранения Мейрав Михаэли от поста главы Аводы

После провала левых на выборах в Кнессет в партии Авода началось движение за замену председателя партии Мейрав Михаэли.

Группа активистов собирает подписи членов центрального комитета чтобы перенести дату праймериз за лидерство в партии, с целью провести праймериз в ближайшие шесть месяцев.

На прошлой неделе в отделении партии в Тель-Авиве состоялась встреча активистов-ветеранов, на которой присутствовали десятки ключевых функционеров, которые обсудили результаты выборов и долгосрочную деятельность партии, и вместе решили действовать для продвижения праймериз.

В уставе партии указано, что следующие праймериз на пост главы партии будут проводиться только перед следующими выборами, а для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо собрать не менее  тысячи подписей.

Документ призывает созвать конференцию партии в течение 60 дней для проведения "идеологической сессии", и обсуждения "четкого общественного видения".

Кроме того, в документе говорится, что "в связи с результатами выборов и острой необходимостью партии провести реабилитационные процедуры и встать на ноги, вернуть доверие общества, благо партии требует в этих условиях провести новые демократические выборы на пост председателя партии не позднее мая 2023 года."
 

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