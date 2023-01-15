



"Мы создадим комиссии расследованию по Пятому Измерению, Рут Давид и Шаю Ницану"

Министр транспорта Мири Регев (Ликуд) прокомментировала борьбу вокруг правовой реформы Ярива Левина.



Войдя на еженедельное заседание правительства, Регев сказала: "Народ является сувереном в демократическом государстве, а не судебная система, которая зашла слишком далеко после переворота Аарона Барака. Перед нами - не защита справедливости, а закрытый клуб под названием БАГАЦ. Пора понять, что 15 судей, которые выбирают сами себя, друг приводит друга - на приготовление горячего блюда уходит больше времени, чем на выбор судьи в Государстве Израиль. Пришло время вернуть власть народу и общественности".



Регев обратилась к Яриву Левину: "Ни на минуту не бойтесь и не паникуйте. Наоборот - мы добьемся того, чтобы должность юридического советника была подотчетна правительству, мы разделим функции юридического советника и генерального прокурора, м создадим надзорный орган для военной прокуратуры, и создадим следственные комитеты по “Пятому Измерению”, Рут Давид и Шаю Ницану".