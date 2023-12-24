



Молдова взяла курс на евроинтеграцию

Осенью 2024 года в Молдове состоится референдум о вступлении страны в Евросоюз.



Об этом по случаю трех лет пребывания в должности в воскресенье, 24 декабря, объявила президент Майя Санду, напомнив о решении ЕС относительно начала переговоров о евроинтеграции.



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"Нам еще многое предстоит сделать. И самое главное – обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Мы имеем гарантию такого будущего только как государство-член ЕС. Именно поэтому я считаю, что необходимо четко сказать всей страной, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я призываю парламент инициировать организацию референдума осенью следующего года, на котором голос граждан будет решающим", – подчеркнула Санду.



Также она попросила граждан поддержать ее кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2024 году.