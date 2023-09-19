



Мнение: Нетаниягу сказал правду, демонстранты играют на руку BDS и Ирану

Протестующие, встретившие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США лозунгами "Добро пожаловать в Алькатрас", играют на руку движению BDS и Ирану, которые не могли и мечтать о такой помощи в распространении антиизраильской пропаганды.



Такое мнение выразил в своем материале в газете "Исраэль хайом" израильский журналист Амнон Лорд.



"Движение BDS в течение многих лет вело политическую, идеологическую и медийную пропаганду, и теперь протесты перерастают в полномасштабную кампанию по делегитимации Израиля. Они устроили экспозицию, проецируя фотографию Нетаниягу на остров Алькатрас. Ни одна израильская организация или какая-либо антиизраильская сила в мире не могла и мечтать о таком пропагандистском трюке", - считает журналист.



По словам Лорда, BDS описывает Израиль как "государство апартеида". В то время, как "силы Каплана" изображают израильское правительство как диктатуру.



"Таким образом, Нетаниягу сказал правду, когда заявил, что кампания, проводимая протестующими, помогает ООП, BDS и Ирану", - считает журналист.