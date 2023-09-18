



Нетаниягу: демонстранты объединились с ООП и Ираном



Направляясь на Ассамблею ООН в США, премьер-министр Биньямин Нетаниягу ночью 18 сентября обрушился на демонстрантов, выступающих против правовой реформы, и заявил, что они "объединились с ООП и Ираном".



"Кто бы ни организовывал протесты, он делает это с помощью больших денег. Демонстрации финансируются. Они сделали так, что перекрытие дорог - это норма, что отказ [служить в армии и в резерве] - это норма, и они порочат Израиль перед всем миром. Для них это кажется нормальным. Я был главой оппозиции и не клеветал на Израиль перед всем миром".



"Силы Каплана" поспешили ответить Нетаниягу : "Нетаниягу ведет Израиль к состоянию Польши, Венгрией, Турции и Ирана - темными диктаторскими режимами. Нетаниягу разрушил имидж Израиля в мире, и единственное, что его еще спасает, - это демонстранты, сохраняющие демократические ценности Израиля".



В начале своего выступления Нетаниягу сообщил, что обсудит с президентом Байденом вопросы Ирана и расширения круга мира, а также встретится с другими лидерами. Он также упомянул о своей встрече с Элоном Маском, которого назвал "человеком, возглавляющим самое драматическое развитие человеческих технологий", и сказал, что будет добиваться, чтобы Маск инвестировал в Израиль.