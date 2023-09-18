



"Добро пожаловать в Алькатрас!" "Теплая встреча" Нетаниягу в США



Организаторы протестов резко осудили высказывания премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что они “объединились” с ООП и Ираном.



Организаторы акций протеста в США в ответ на слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что "любить Израиль - значит защищать его от превращения в диктатуру. Вы же больше похожи на беглого диктатора в бегах". Слова Нетаниягу были сказаны перед его отъездом с дипломатическим визитом в США, в ходе которого он встретится в Нью-Йорке с президентом Джо Байденом и выступит на Генеральной Ассамблее ООН.



Участники движения UnXeptable готовят Нетаниягу “теплую встречу” с лозунгами “ “Добро пожаловать в Алькатрас , Биби!” намекая на то, что место израильского премьера - в знаменитой американской тюрьме для мафиози и маньяков.

