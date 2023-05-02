



Министры Армении и Азербайджана провели переговоры в США по карабахскому спору

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне в понедельник в рамках усилий по ослаблению трений между соперниками на Южном Кавказе.



Напряженность вновь обострилась после того, как Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в начале Лачинского коридора, единственного маршрута, связывающего Армению со спорной территорией Нагорного Карабаха .



На международном уровне Карабах признан частью Азербайджана , но в нем проживают в основном этнические армяне. Азербайджан обязался сохранить маршрут открытым в рамках соглашения о прекращении огня при посредничестве России в 2020 году, положившего конец шестинедельной войне между двумя странами.



Азербайджан заявил, что установил контрольно-пропускной пункт в ответ на то, что, по его словам, было поставками армянского оружия в Нагорный Карабах. Ереван отрицает это обвинение.



Как и ожидалось, переговоры - двусторонние между Блинкеном и каждым министром иностранных дел, а также трехстороннее обсуждение - не привели к прорыву.



Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что "цель Вашингтона состоит в том, чтобы убедиться, что министры могут сесть и поговорить друг с другом… Но наиболее важно, чтобы они оба могли продолжить свои переговоры".



Чиновник также заявил, что Соединенные Штаты разочарованы негативным отношением России к встрече, проходящей в Вашингтоне.



Противостояние рассматривается как проверка решимости России урегулировать споры в регионе. Армения — формально союзник России по пакту о взаимной самообороне — неоднократно призывала Москву использовать свои миротворческие силы, чтобы остановить то, что она называет "грубым нарушением" Азербайджаном мирного соглашения.



Стороны договорились провести переговоры в Москве в какой-то момент в будущем, хотя дата еще не назначена.



Переговоры о долгосрочном мирном соглашении между двумя сторонами после очередной военной вспышки в прошлом году быстро зашли в тупик, поскольку Армения настаивала на том, чтобы Европейский Союз и Франция играли более значительную посредническую роль, но Азербайджан отказался.

