Министерство обороны представило БТР нового поколения Namer 1500 – видео

Видео, опубликованное Министерством обороны Израиля, подробно демонстрирует возможности Namer 1500. Министерство считает, что новая машина значительно повысит оперативную эффективность ЦАХАЛа и обеспечит превосходную защиту личного состава.



Namer 1500 оснащен мощным двигателем мощностью 1500 л.с., что означает значительное увеличение мощности и скорости по сравнению с его предшественником. Помимо впечатляющего повышения мощности, одной из самых ярких особенностей Namer 1500 является передовая технология сенсорного экрана. БТР предлагает значительное технологическое обновление, предназначенное для улучшения интерфейса оператора, обеспечивая более эффективное и действенное управление транспортным средством в самых сложных условиях.



“Теперь, когда Namer 1500 находится на вооружении, ЦАХАЛ лучше, чем когда-либо, оснащен для решения сложных задач современной войны, поддерживая репутацию Израиля как лидера в области оборонных технологий”, – заявили в министерстве.



Namer 1500 сохранил знакомую конфигурацию предыдущей версии Namer APC. Водитель расположен в передней левой части корпуса, десантное отделение – в задней части. На крыше машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный мощным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.

Расширенные возможности защиты Namer 1500 – одна из его выдающихся особенностей. Благодаря усиленной броневой конструкции, которая превосходит даже сильно укрепленные танки Merkava IV, Namer 1500 входит в число самых бронированных машин в мире. Это стратегическое усовершенствование обеспечивает максимальную безопасность личного состава на современных полях сражений.



Повысив свою маневренность и скорость отклика, Namer 1500 может похвастаться надежным двигателем мощностью 1500 л.с, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Это позволяет БТР эффективно перемещаться по разнообразным ландшафтам и быстро реагировать на острые ситуации.



В Namer 1500 интегрирована современная технология сенсорного экрана, который улучшает контроль и ситуационную осведомленность экипажа, обеспечивая превосходную эффективность работы в полевых условиях.



В частности, Namer 1500 теперь оснащен израильской системой активной защиты Trophy (APS). Эта передовая военная технология, также известная как Windbreaker, разработана Rafael Advanced Defense Systems и Elta Group, принадлежащей Israel Aircraft Industries. Уже установленный на основном боевом танке Merkava IV последнего поколения, Trophy APS обеспечивает бронированным машинам высокую степень защиты от входящих угроз, таких как противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) и реактивные гранатометы (РПГ). Это стратегическое дополнение усиливает защитные возможности Namer 1500, предлагая усовершенствованный уровень защиты от современных угроз.



