МИД Чили извинился перед послом Израиля
Посол Израиля в Чили Гиль Арзели заявил, что высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Чили принесли извинения ему и правительству Израиля за отмену встречи с президентом страны.
Об этом сообщает Walla.
"Мы перевернули новую страницу. Для меня это было неприятным событием, но как израильтянин и еврей я могу сказать, что мой народ пережил худшие вещи за последние 4000 лет. Мы также преодолеем это событие на благо обеих стран", - заявил израильский дипломат.
Церемонию передачи верительных грамот президенту Чили перенесли на октябрь
Напомним, что вчера президент Чили отказался принять израильского посла в знак протеста против действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.