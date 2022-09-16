



МИД Чили извинился перед послом Израиля

Посол Израиля в Чили Гиль Арзели заявил, что высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Чили принесли извинения ему и правительству Израиля за отмену встречи с президентом страны.



Об этом сообщает Walla.



"Мы перевернули новую страницу. Для меня это было неприятным событием, но как израильтянин и еврей я могу сказать, что мой народ пережил худшие вещи за последние 4000 лет. Мы также преодолеем это событие на благо обеих стран", - заявил израильский дипломат.



Церемонию передачи верительных грамот президенту Чили перенесли на октябрь



Напомним, что вчера президент Чили отказался принять израильского посла в знак протеста против действий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.