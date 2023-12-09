



Мексиканская полиция арестовала пятерых иранцев в приграничной зоне с США

Иммиграционные власти Мексики заявили, что их агенты арестовали пятерых иранцев недалеко от границы с США, и, по их данным, двое из них находились под наблюдением ФБР.



Согласно заявлению ведомства, пятеро были задержаны в пункте взимания платы за проезд на дороге после того, как возникли подозрения, что они собирались пересечь границу с США.

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Вместе с ними был арестован водитель, гражданин Гаити, который, судя по всему, помогал им перемещаться по местности. ФБР пока никак не прокомментировало этот случай.

