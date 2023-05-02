



Мэй Голан назначена министром по делам женщин Израиля

Депутат от “Ликуд” Мэй Голан была официально назначена Кнессетом в понедельник новым министром по делам женщин Израиля.

Решение было принято после убийства 26-летней женщины и двух ее малолетних сыновей в Тайбе.



Новый министр обвинив членов оппозиции в предвзятости взглядов и отсутствии заботы о безопасности женщин.

“Я встречала женщин, которые были избиты и изнасилованы на юге Тель-Авива”, – сказала Голан на пленуме Кнессета. “Кто это с ними сделал? Нелегальные иммигранты. А левые просто сидят тихо и не говорят об этом”.



До сих пор Голан занимала пост министра в Канцелярии премьер-министра. До это прооводилось обсуждение ее назначения генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке, что вызвало обеспокоенность возможными дипломатическими последствиями.



Новому министерству Голан будет передана часть полномочий и ответственности, которые в настоящее время принадлежат Министерству социального равенства под руководством министр Амихая Шикли.

