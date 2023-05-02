Новости » Политика
Мэй Голан назначена министром по делам женщин Израиля
02.05.2023 10:16 Наталья Богинская

Мэй Голан назначена министром по делам женщин Израиля

Депутат от “Ликуд” Мэй Голан была официально назначена Кнессетом в понедельник новым министром по делам женщин Израиля.
Решение было принято после убийства 26-летней женщины и двух ее малолетних сыновей в Тайбе. 

Новый министр обвинив членов оппозиции в предвзятости взглядов и отсутствии заботы о безопасности женщин.
“Я встречала женщин, которые были избиты и изнасилованы на юге Тель-Авива”, – сказала Голан на пленуме Кнессета. “Кто это с ними сделал? Нелегальные иммигранты. А левые просто сидят тихо и не говорят об этом”.

До сих пор Голан занимала пост министра в Канцелярии премьер-министра. До это прооводилось обсуждение ее назначения генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке, что вызвало обеспокоенность возможными дипломатическими последствиями.

Новому министерству Голан будет передана часть полномочий и ответственности, которые в настоящее время принадлежат Министерству социального равенства под руководством министр Амихая Шикли.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы