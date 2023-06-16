



Лукашенко заявил, что не намерен спрашивать у народа разрешение вступить в войну

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае начала войны не намерен спрашивать белорусское население о вступлении в нее.



“Общество я спрашивать не намерен, это война, я должен принимать решение”, – сказал Лукашенко в интервью телеканалу “Россия 1”.



Также глава Беларуси назвал триггер для вступления режима в “спецоперацию”. Им, по его словам, может стать “совершение агрессии в отношении Беларуси”.



“Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия”, – сказал Лукашенко.



“Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились четверть века… вместе с белорусским народом создавали независимое государство, отдать 10 млн на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия”, – добавил он.



При этом Лукашенко считает, что “вылазки на границе” и попытка атаки на самолет в Мачулищах – “это еще далеко не агрессия”. События в Белгородской области России, по его словам, также “еще далеко не агрессия”.



“Это очень ощутимая, сильная провокация, где мы не дорабатываем. Сейчас начали дорабатывать. Впряглись в эту проблему”, – резюмировал он.