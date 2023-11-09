



Курс на отдаление от Москвы: Армения рвет связи с РФ

Армения все чаще обращается за поддержкой к Западу. Так, по данным Минобороны Армении, США пообещали им содействовать реформе армии. Также в Армении заявили, что не видят никаких преимуществ в продолжении присутствия российских военных баз в стране, и ранее отказались от участия в учениях ОДКБ и саммите СНГ, передает FREEДОМ.



Еще в сентябре Армения отказалась от участия в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности. В отчете Института изучения войны заявили, что Ереван поддерживает устойчивую политику удаленного курса от Москвы.



В то же время Армения стала больше ориентироваться на сотрудничество с западными странами. Например, подписала соглашение о закупке у Франции современных систем противовоздушной обороны.



Пашинян также отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку РФ не выполнила своих союзнических обязательств, в частности, во время боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года.



