



КСИР - США: ни одна угроза не останется без ответа

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами разразился угрозами в адрес США.



О его выступлении сообщает иранское информационное агентство Tasnim.



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"Мы не хотим войны, но мы будем защищать наши ценности, ресурсы и принципы от нашего врага. Американцы знают, что мы не оставляем атаки без ответа", - сказал он.



Ранее президент США Джо Байден сообщил, что принял решение относительно реакции на убийство трех американских военнослужащих в результате удара БПЛА в Иордании. Какое именно, не уточнил. Зато представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби пояснил, что реакция будет осуществляться поэтапно.



В ответ в Иране объявили, что будет "моментальная реакция" на любое нападение.