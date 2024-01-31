



Байден анонсировал ответ на убийство солдат: в Тегеране отреагировали

Президент США Джо Байден принял решение относительно реакции на убийство трех американских военнослужащих в результате удара БПЛА в Иордании.



Он также пояснил, что не заинтересован в расширении войны в Ближнем Востоке.



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"Я не думаю, что нам нужна более широкая война на Ближнем Востоке", - сказал Байден перед поездкой во Флориду.



Каким именно образом США собираются ответить на нападение, не уточняется. В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби пояснил, что реакция будет осуществляться поэтапно.



"Вполне возможно, что вы увидите многоуровневый подход, не просто одно действие, а потенциально несколько действий в течение определенного периода времени", - туманно пояснил он.



Постпред Ирана в ООН уже отреагировал на слова Байдена. По его словам, Тегеран быстро отреагирует на любое нападение на его территорию, его интересы или его граждан за рубежом.



По данным Guardian, Иран также предупредил США через посредников, что, если Вашингтон напрямую нападет на иранскую землю, Тегеран напрямую нападет на американские активы на Ближнем Востоке.