



Консула Израиля в Шанхае насильно поместили в изолятор из-за коронавируса



На фоне необычной волны протеста, захлестнувшей Китай из-за локдаунов, связанных с эпидемией коронавируса, генеральный консул в Шанхае Эдди Шапира заразился вирусом и был против воли доставлен в специальную больницу.





"Пытаюсь оправиться от того, что произошло со мной на этой неделе", - написал Шапира в посте, который он опубликовал на Facebook после того, как у него взяли отрицательный анализ на вирус и выписали из больницы. "Я заболел короной и полностью выздоровел, у меня даже не было никаких серьезных симптомов. Проблема в том, что вирус застал меня в самом неподходящем месте на земле - в Китае. Здесь к случаям заражения до сих пор относятся с той же строгостью, как будто не прошло и трех лет. Они ничему не научились и выступают за полное разделение тех, кто контактирует с больными. Самих больных госпитализируют в специальные больницы. Ничего не помогло, и я тоже оказался в такой больнице на 10 дней. Ничто не готовит вас к этому опыту - даже близкое общение с эпидемией в течение более чем двух лет."



"Я оказался в комнате между двумя коридорами, своего рода аквариуме, две односпальные кровати, две автоматические двери, которые открываются с помощью пульта дистанционного управления, и маленькое отверстие, похожее на окно, чтобы вставить поднос с "едой"", - описал консул в посте. "Дни проходят в ожидании двух негативных результатов, причем разница между тестами составляет 24 часа. Условия напоминают тюрьму (только оценка, я еще не прошел через это). 10 самых бредовых дней, которые только можно себе представить. Не рекомендуется для страдающих клаустрофобией и вообще никому".

