



Командир бригады атакованный поселенцами в Хавара представил ложную версию

Трое подозреваемых в нападении на командира Бригады Биньямина полковника Элиава Эльбаза были освобождены из-под стражи - такое решение принял мировой суд Иерусалима. "Видео, представленное мне адвокатом защиты, мягко говоря, не соответствует версии командира бригады", - отметил судья Амир Шакед. Полиция подала апелляцию на это решение, которая была отклонена.



Предположительно, Эльбаз подвергся нападению прошлой ночью со стороны еврейских бунтовщиков в Хаваре, во время беспорядков, которые там произошли. Однако суд постановил, что "эти слова не соответствуют описанию инцидента, изложенному командиром бригады". Организация "Хонену", представлявшая интересы подозреваемых, заявила, что Эльбаз "вел себя агрессивно и импульсивно, напрасно будоражил район и давал противоречивые и ложные версии".



Подозреваемые были арестованы за нападение на полковника, когда он пытался арестовать их после того, как они забросали камнями палестинские автомобили. Они отрицали то, что им приписывали, и, по словам их адвокатов, трения с бригадным генералом возникли после того, как он прибыл на место демонстрации и "чуть не сбил их машиной".



Адвокаты выразили поддержку полицейским, которые, по их словам, "вели себя в инциденте достойно, и в отличие от них, военные вели себя агрессивно и импульсивно, напрасно будоража район и выдвигая противоречивые и ложные версии".



Адвокат Нати Ром заключил: "К счастью, и мировой суд, и районный суд решили отпустить моего клиента под домашний арест после того, как установили, что утверждение командира бригады не соответствует выводам с места событий, включая представленную нами видеозапись самого инцидента. От сил безопасности ожидается, что они будут восстанавливать безопасность жителей региона, а не демонстрировать любовь к врагу".

