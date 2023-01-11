



Коллапс: прокуроры готовятся к оправданию Задорова

Государственная прокуратура начала подготовительные совещания в связи с возможностью вынесения оправдательного приговора в ходе повторного судебного процесса над Романом Здоровым, который был осужден к пожизненному заключению за убийство Таира Рады.



О проблемах прокуроров пишет газета Исраэль Ха Йом.



На встречах обсуждались различные возможные исходы приговора. Наиболее вероятным, по мнению адвокатов, является то, что коллегия судей оправдает Задорова.



Созыв подготовительных совещаний призван сформулировать стратегию реагирования на критику со стороны общественности, которая может возникнуть в связи с оглашением приговора. В этих совещаниях участвует группа обвинения по делу и пресс-секретари Министерства юстиции.



Прокуратура считает дело об убийстве Романа Здорова одним из двух наиболее проблемных дел для позиции прокурора и доверия к нему. Второе дело - дело 4000, в котором премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием.



На этих встречах адвокаты обсуждали, как следует объяснять общественности оправдательный приговор по делу Здорова и кто из прокуроров будет давать интервью СМИ.



Вчера заместитель председателя суда в Нацерете, судья Сааб Давор, ответил на просьбу судей по делу Здорова о предоставлении отсрочки в 90 дней для вынесения вердикта в ходе повторного процесса. Это было сделано "с учетом характера дела и его масштаба, дела, в котором поднимаются сложные доказательные и юридические вопросы, требующие дополнительного времени для вынесения вердикта", - написал судья Давор.



Оценки прокуратуры о том, что дело идет к оправданию, основаны, в частности, на неоднократных стычках между группой обвинения и двумя членами коллегии судей, главой коллегии судьей Ашером Кола и членом коллегии судьей Дани Царфати.



Многочисленные замечания судей касались доказательств по делу.



Самый известный инцидент между главой коллегии судьей Кола и прокуратурой не касался доказательной базы, но он стал переломным. В ноябре прошлого года судья Кола сказал: "Я не могу сидеть, когда четыре уважаемых прокурора корчат рожи, бросают мне оскорбления, говорят, что я нечестен, и утверждают, что я отношусь к делу с предубеждением".



Позже он подчеркнул: "Есть и другие вещи, не все из которых я хочу раскрывать сейчас. Те, кому нужно знать - знают, что здесь были сделаны вещи, которые, по моему мнению, не деляются в нормальной стране."



Отвечая на вопрос о прокурорах, он пояснил, что обвинение в незаконных действиях не направлено против прокуратуры, но отказался уточнить подробности. На следующий день прокуратура направила судье просьбу детализировать и разъяснить его слова и написала, что после такого заявления ее "нельзя оставлять в неведении". До получения разъяснений судьи они попросили прекратить слушания по делу. Судья Кола отказался уточнять и заявил, что слушания продолжатся в обычном режиме.