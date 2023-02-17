КНДР угрожает США и Южной Корее "мощным ответом"
Министерство иностранных дел Северной Кореи пригрозило своим соседям и Соединенным Штатам Америки "сильным ответом".
Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 17 февраля.
В частности, внешнеполитическое ведомство пригрозило "ответить" на совместные военные учения, которые проводят США и Южная Корея.
По данным МИД, обе страны "столкнутся с беспрецедентно мощным ответом", если продолжат учения. В КНДР обвинили Вашингтон и Сеул в том, что они якобы повышают напряженность в регионе.
Также в Северной Корее пригрозили рассмотрением возможности принятия "дополнительных мер", если Совет Безопасности ООН продолжит оказывать давление на Пхеньян.