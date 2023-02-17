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КНДР угрожает США и Южной Корее "мощным ответом"
17.02.2023 07:50 Алина Груднева

КНДР угрожает США и Южной Корее "мощным ответом"

Министерство иностранных дел Северной Кореи пригрозило своим соседям и Соединенным Штатам Америки "сильным ответом".

Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 17 февраля.

В частности, внешнеполитическое ведомство пригрозило "ответить" на совместные военные учения, которые проводят США и Южная Корея.

По данным МИД, обе страны "столкнутся с беспрецедентно мощным ответом", если продолжат учения. В КНДР обвинили Вашингтон и Сеул в том, что они якобы повышают напряженность в регионе.

Также в Северной Корее пригрозили рассмотрением возможности принятия "дополнительных мер", если Совет Безопасности ООН продолжит оказывать давление на Пхеньян.

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