



КНДР угрожает США и Южной Корее "мощным ответом"

Министерство иностранных дел Северной Кореи пригрозило своим соседям и Соединенным Штатам Америки "сильным ответом".



Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 17 февраля.



В частности, внешнеполитическое ведомство пригрозило "ответить" на совместные военные учения, которые проводят США и Южная Корея.



По данным МИД, обе страны "столкнутся с беспрецедентно мощным ответом", если продолжат учения. В КНДР обвинили Вашингтон и Сеул в том, что они якобы повышают напряженность в регионе.



Также в Северной Корее пригрозили рассмотрением возможности принятия "дополнительных мер", если Совет Безопасности ООН продолжит оказывать давление на Пхеньян.