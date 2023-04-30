



Ключевой законопроект о климате отложен из-за разногласий об ответственности

На прошлой неделе министерство энергетики предложило возложить на него ответственность за преодоление климатического кризиса. Об этом стало известно во время обсуждения министерским комитетом по законодательству законопроекта о климате.



Министр охраны окружающей среды Идит Силман хочет, чтобы комитет продвигал законопроект, но ей было приказано провести переговоры с другими министерствами, выступающими против, главным из которых является министерство энергетики.



Ссылаясь на заявку Министерства энергетики на климатический портфель, Силман после встречи заявила, что “кошка не может охранять сливки, загрязнитель не предотвратит загрязнение, и мы решительно выступаем против этого”.



Законопроект Министерства охраны окружающей среды направлен на то, чтобы обязать государство к 2030 году сократить вредные выбросы на 50% по сравнению с 2015 годом. Текущая политика, установленная правительством в 2020 году, состоит в том, чтобы сократить их на 27%.



Министерству энергетики не удалось выполнить свои собственные цели, поставленные три года назад, по производству 30% энергии страны из возобновляемых источников энергии.