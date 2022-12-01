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Ключевой союзник Нетаниягу выдвинул ему ультиматум
01.12.2022 18:21 Алина Груднева

Ключевой союзник Нетаниягу выдвинул ему ультиматум

Ключевой союзник Биньямина Нетаниягу угрожает помешать формированию правительства, если в коалиционные соглашения не будет включен новый закон, регулирующий освобождение ультраортодоксов от призыва в армию.

 
По данным Behadrei Haredim, речь идет о фракции Агудат Исраэль, которая входит в состав Яадут А-Тора.
 
По крайней мере два из четырех депутата заявили, что в противном случае будут голосовать против формирования правительства. Еще двое, вероятнее всего, последуют их примеру. 
 
Фракция недовольна ни одной из предыдущих версий закона, в том числе версией, продвигаемой Бени Ганцем.

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