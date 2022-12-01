Ключевой союзник Нетаниягу выдвинул ему ультиматум
Ключевой союзник Биньямина Нетаниягу угрожает помешать формированию правительства, если в коалиционные соглашения не будет включен новый закон, регулирующий освобождение ультраортодоксов от призыва в армию.
По данным Behadrei Haredim, речь идет о фракции Агудат Исраэль, которая входит в состав Яадут А-Тора.
По крайней мере два из четырех депутата заявили, что в противном случае будут голосовать против формирования правительства. Еще двое, вероятнее всего, последуют их примеру.
Фракция недовольна ни одной из предыдущих версий закона, в том числе версией, продвигаемой Бени Ганцем.