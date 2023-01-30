



Китайская провинция Сычуань разрешила неженатым людям законно иметь детей

Органы здравоохранения юго-западной китайской провинции Сычуань разрешат не состоящим в браке людям создавать семью и пользоваться семейными льготами в рамках последней попытки поддержать падение уровня рождаемости.



Правительство требует, чтобы по закону рожали только замужние женщины, но, поскольку количество браков и рождаемость в последние годы упали до рекордно низкого уровня, провинциальные власти изменили правило 2019 года, чтобы охватить одиноких людей, желающих иметь детей.



С 15 февраля супружеские пары и любые лица, желающие иметь потомство, смогут зарегистрироваться в правительстве пятой по численности населения провинции Китая без ограничения количества детей. Эта мера направлена ​​на “содействие долгосрочному и сбалансированному развитию населения”, говорится в заявлении на сайте комиссии по здравоохранению провинции Сычуань. До сих пор комиссия разрешала регистрироваться в местных органах власти только супружеским парам, которые хотели иметь до двух детей.



Общенациональная система регистрации пар для регистрации в местных органах власти обеспечивает страхование материнства для покрытия медицинских счетов, позволяя замужним женщинам сохранять свою заработную плату во время отпуска по беременности и родам. Эти льготы теперь будут распространяться на одиноких женщин и мужчин в провинции Сычуань.



Большая часть демографического спада в Китае связана с политикой одного ребенка, проводимой в 1980 – 2015 годах. В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий, и ожидается, что этот исторический поворот приведет к периоду спада. Такая перспектива подталкивает власти к внедрению стимулов и мер по увеличению численности населения.