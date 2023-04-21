



Китай заявил, что Тайвань принадлежит ему "исторически"

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган во время выступления на международном форуме по модернизации в Шанхае заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая, сообщают СМИ.



"Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составляющей послевоенного международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях", - сказал Цинь Ган.



По словам главы МИД Китая, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, которые стремятся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип "одного Китая" и достичь его "мирного разделения".

