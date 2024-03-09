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Кэмерон об отправке войск в Украину: я против
09.03.2024 18:36 Алина Груднева

Кэмерон об отправке войск в Украину: я против

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон выступил категорически против отправки войск в Украину.

Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

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По словам Кэмерона, он не поддерживает отправку западных войск даже для тренировочных миссий. Британский премьер считает, что в Украине иностранные военные могут стать мишенями для россиян.

Также он объявил о готовности работать с Германией в вопросе поставок ракет Taurus.

"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины. Можно установить ограничения на использование оружия, чтобы оно никоим образом не способствовало эскалации", — добавил он.

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