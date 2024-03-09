



Кэмерон об отправке войск в Украину: я против

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон выступил категорически против отправки войск в Украину.



Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.



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По словам Кэмерона, он не поддерживает отправку западных войск даже для тренировочных миссий. Британский премьер считает, что в Украине иностранные военные могут стать мишенями для россиян.



Также он объявил о готовности работать с Германией в вопросе поставок ракет Taurus.



"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины. Можно установить ограничения на использование оружия, чтобы оно никоим образом не способствовало эскалации", — добавил он.