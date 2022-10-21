



Как в Израиле: в РФ предложили призывать женщин в армию

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Алексей Чепа предложил последовать примеру Израиля и призывать женщин в армию.



"Предлагаю, как и в Израиле начать призывать женщин в армию", — передает слова Чепы URA.RU.



Кроме того, он выступил за увеличение длительности срочной службы, поскольку, по его мнению, за один год солдат не успевают обучить на 100%.



Депутат также призвал переходить на контрактную службу, но делать это постепенно и плавно.

