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Как в Израиле: в РФ предложили призывать женщин в армию
21.10.2022 11:39 Александр Юзовский

Как в Израиле: в РФ предложили призывать женщин в армию

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Алексей Чепа предложил последовать примеру Израиля и призывать женщин в армию.

"Предлагаю, как и в Израиле начать призывать женщин в армию", — передает слова Чепы URA.RU.

Кроме того, он выступил за увеличение длительности срочной службы, поскольку, по его мнению, за один год солдат не успевают обучить на 100%.

Депутат также призвал переходить на контрактную службу, но делать это постепенно и плавно.

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