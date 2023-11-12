



Кадыров обвиняет Запад в "уничтожении мусульман" в Газе

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Запад в помощи Израилю "уничтожать мусульман в Газе".



Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в Telegram, заговорив о "вопиющей несправедливости".



"Руками сионистов в Газе творится одно из самых ужасающих преступлений 21 века. С каждым днем осознающих это людей становится больше. Они уже не могут оставаться в стороне, сочувствуют "Палестине" и повсеместно выражают свой протест. Это люди разных религий и народов, но их объединяет одно - человечность. И хотя власти Запада оказывают всестороннее содействие уничтожению мусульман, но все они будут посрамлены", - сказал он.



По словам Кадырова, "стыдливо отводить глаза" за совершенные в эти дни "преступления" будут не только они, но и их потомки.

