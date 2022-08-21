



Израиль и Турция назначат послов до выборов 1 ноября

Официальные лица в Израиле и Турции заявили, что послы в оба государства будут назначены до выборов в Израиле, которые пройдут 1 ноября.



Как сообщает Ynet, если все пойдет по плану, следующим послом Израиля в Турции должна стать 60-летняя Ирит Лилиан.



Она была послом Израиля в Болгарии с 2015 по 2019 год и считается экспертом по Турции.



Канцелярия премьер-министра Яира Лапида и МИД не видят юридических препятствий для назначения Лилиан временным правительством, так как она дипломат, а не политик. Однако, назначение требует юридических консультаций, и нет уверенности в том, что будет дано согласие юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.



Как утверждается, Эрдоган также заинтересован в назначении посла перед ноябрьскими выборами в Израиле. Отчасти это связано с его опасениями, что если Биньямин Нетаниягу вернется к власти, процесс нормализации застопорится. Турция планирует назначить профессионального дипломата. Однако, источники в Турции сообщают, что Эрдоган в последний момент может сделать политическое назначение.