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Израиль и Турция назначат послов до выборов 1 ноября
21.08.2022 22:43 Ольга Белозерова

Израиль и Турция назначат послов до выборов 1 ноября

Официальные лица в Израиле и Турции заявили, что послы в оба государства будут назначены до выборов в Израиле, которые пройдут 1 ноября.

Как сообщает Ynet, если все пойдет по плану, следующим послом Израиля в Турции должна стать 60-летняя Ирит Лилиан.

Она была послом Израиля в Болгарии с 2015 по 2019 год и считается экспертом по Турции.

Канцелярия премьер-министра Яира Лапида и МИД не видят юридических препятствий для назначения Лилиан временным правительством, так как она дипломат, а не политик. Однако, назначение требует юридических консультаций, и нет уверенности в том, что будет дано согласие юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.

Как утверждается, Эрдоган также заинтересован в назначении посла перед ноябрьскими выборами в Израиле. Отчасти это связано с его опасениями, что если Биньямин Нетаниягу вернется к власти, процесс нормализации застопорится. Турция планирует назначить профессионального дипломата. Однако, источники в Турции сообщают, что Эрдоган в последний момент может сделать политическое назначение.

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