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Италия и Франция передадут Украине ЗРК SAMP-T
22.01.2023 18:48 Алина Груднева

Италия и Франция передадут Украине ЗРК SAMP-T

Италия совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP-T для его дальнейшей передачи Украине.

По данным Corriere della Sera, такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – пояснил он.

По словам Таяни, Италия уже передала Украине пять пакетов военной помощи на 1 миллиард евро. Теперь ведется подготовка шестого пакета, который будет включать системы ПВО.

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