



Италия и Франция передадут Украине ЗРК SAMP-T

Италия совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP-T для его дальнейшей передачи Украине.



По данным Corriere della Sera, такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.



"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – пояснил он.



По словам Таяни, Италия уже передала Украине пять пакетов военной помощи на 1 миллиард евро. Теперь ведется подготовка шестого пакета, который будет включать системы ПВО.