



Иран предупреждает Израиль "не играть с огнем"

Иран в понедельник предупредил Израиль "не играть с огнем" и пригрозил возмездием в связи с сообщениями об участии Израиля в атаке беспилотников на ключевой оборонный объект в городе Исфахан.



По данным 12-го канала израильского ТВ, что объект, пострадавший в результате субботнего удара, был предприятием по производству оружия для иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136. В отчете говорится, что в атаке была задействована высококачественная разведка и технологические возможности.



Исфахан также является известным центром ракетной промышленности Ирана и местом сборки ракеты средней дальности "Шахаб", дальность которой позволяет нанести удар по Израилю, отмечает Times of Israel.



Неназванный иранский чиновник сообщил прессе, что, по всей видимости, за нападением стоит Израиль, хотя он и заявил, что это был провал.



"Первые признаки указывают на причастность Израиля к нападению на Исфахан, но расследование должно продолжаться", - заявил он.



Иранский чиновник пригрозил, что Тегеран будет мстить.



"Израиль прекрасно знает, что получит ответ, как это уже случалось в прошлом .Те, кто играет с огнем, первыми обожгутся, если решат начать региональную войну",- сказал чиновник.

